Trieste Airport, riparte il traffico passeggeri

Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Friuli Vezia Giulia SpA, riunitosi il 30 marzo, ha approvato il progetto di Bilancio 2021.

Il traffico passeggeri ha registrato un incremento del 67% rispetto il 2020, l’EBITDA è stato pari a +1,6 milioni di euro (+306% sul 2020), il Risultato Netto pari a -580mila euro (con una perdita che si riduce del 60% sul 2020), la Posizione Finanziaria Netta positiva per 176mila euro (in forte miglioramento rispetto il -745mila euro del 2020).

Il Cda ha indetto l’Assemblea degli Azionisti in prima convocazione per il 29 aprile e in seconda convocazione il 5 maggio.