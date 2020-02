Trieste Airport, voci di chiusura dei voli con Roma e Milano

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, alla luce delle voci su un'eventuale chiusura dei voli da e per Trieste Airport con destinazione Roma e Milano contestualmente allo stop di altre tratte come quella da Genova-Roma, auspicando che si tratti di una notizia priva di fondamento, ha in via cautelativa contattato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

All'esponente del Governo, la Regione ha manifestato i rischi e le conseguenze di questa scelta che ricadrebbero non solo sul Friuli Venezia Giulia, ma sull'economia dell'intero sistema Paese. Questo, come ha sottolineato la Regione, in considerazione sia del ruolo strategico del territorio regionale - quale cerniera con il Centro e l'Est Europa - sia della presenza in Fvg di importanti società e aziende che operano a livello internazionale: dalla produzione ad alta specialità manifatturiera ai servizi assicurativi e finanziari.