Trieste, al Park San Giusto il primo totem multimediale

Il primo totem multimediale di Tpl Fvg a Trieste, dopo quelli già installati a Udine e al Trieste Airport, è stato inaugurato questa mattina presso i locali del Park San Giusto in via del Teatro Romano.

La postazione, dotata di un monitor interattivo da 55 pollici, darà modo ai clienti del parcheggio di consultare in tempo reale gli avvisi, lo stato e gli orari del servizio di trasporto pubblico locale e di pianificare un viaggio a Trieste e in Friuli Venezia Giulia. L’installazione è stata resa possibile da una collaborazione fra Trieste Trasporti (consorziata di Tpl Fvg), il Comune di Trieste e la società Interparking, che gestisce la struttura. Insieme con il presidente di Trieste Trasporti Wanda Ternau e l’amministratore delegato di Tpl Fvg e di Trieste Trasporti Aniello Semplice, ha partecipato all’evento il sindaco Roberto Dipiazza.

Dieci, in totale, sono i dispositivi analoghi che saranno installati a Trieste entro il primo semestre del 2022: oltre a quello inaugurato oggi, un secondo totem è già stato installato nei giorni scorsi presso il parcheggio coperto di Sant’Andrea gestito da Esatto. Tutte le postazioni sono accessibili anche alle persone con disabilità motoria in sedia a rotelle.

Le installazioni a Trieste fanno parte di un più ampio piano, già avviato nei mesi passati, che riguarda tutta la regione. Tramite le proprie consorziate, Tpl Fvg installerà infatti in Friuli Venezia Giulia un totale di 24 postazioni multimediali, alcune delle quali già funzionanti: dalle autostazioni di Udine, Tolmezzo, Tarvisio, Cervignano e Codroipo a quelle in provincia di Pordenone, dall’aeroporto all’Università di Trieste.

"L’innovazione è un valore aggiunto per il territorio ed è un valore che Trieste Trasporti ha fatto proprio da tempo. Il trasporto pubblico locale si trova in una fase di profonda trasformazione e fra 10 o 15 anni sarà certamente molto diverso da come oggi lo conosciamo. Presto avremo autobus elettrici anche a Trieste" ha dichiarato Ternau "ma stiamo guardando con interesse anche all’idrogeno. È nostro dovere alzare lo sguardo, oltre la quotidianità, e contestualmente investire e stare al passo con i tempi. Questo dispositivo che oggi inauguriamo è un piccolo segno di attenzione che, anche in questi mesi difficilissimi, l’azienda vuole dare al territorio e alla propria clientela".

"L'amministrazione comunale" ha dichiarato Dipiazza "intende sempre più valorizzare il ruolo dei parcheggi quali punti strategici di interscambio modale, sia per i turisti e sia per chi a Trieste abita e lavora. Ecco perché abbiamo ritenuto che i parcheggi dovessero essere fra le aree dove prioritariamente installare questi dispositivi multimediali e interattivi. Inoltre, stiamo valutando di integrare i contenuti informativi sul trasporto pubblico con altri contenuti di interesse turistico, come quelli prodotti da Discover Trieste o Triestemetro, ampliando così il progetto del Comune dei percorsi turistico-culturali. È un passo, anche questo, verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e di promozione del territorio, a cui l’amministrazione sta da tempo lavorando".

"Il passaggio odierno è un ulteriore step del percorso di innovazione intrapreso da Tpl Fvg per consolidare un primato di eccellenza nel trasporto pubblico locale riconosciuto a tutti i livelli" ha detto Semplice "anche attraverso un sistema di infomobilità diffuso e moderno: totem, monitor di bordo, paline intelligenti e travel planner ne sono solo alcuni esempi. A questi si aggiungeranno a Trieste 27 monitor infodinamici che, alle principali fermate e capolinea, indicheranno gli orari di arrivo e partenza. L’investimento complessivo in dispositivi e tecnologie, a poco più di un anno dal subentro, è superiore agli 8 milioni di euro, un investimento che dimostra come la transizione digitale in Friuli Venezia Giulia e a Trieste sia già in atto".