Domenica 23 ottobre si terrà l'appuntamento "Trieste Ebraica tra Archeologia e Storia" a cura del presidente dell’Associazione Musica Libera Davide Casali, con la collaborazione della Comunità Ebraica di Trieste e del Museo “Carlo e Vera Wagner”: sarà un’intera giornata alla scoperta dei lati meno conosciuti della Trieste ebraica, dai primi insediamenti medievali a oggi.

La guida Marzia Arzon e il geometra Adelio Paladini dell’Archivio Tecnico Disegni del Comune di Trieste condurranno i partecipanti in un percorso storico-architettonico attraverso i luoghi e gli edifici dal primo Ghetto di Corte Trauner a quello di Riborgo, con riferimenti storici e documentali che evidenzieranno il passaggio dal Ghetto storico all’attuale configurazione dell’area, dopo le demolizioni eseguite in base al Piano Regolatore del 1934. A metà giornata, Glam Casher servirà un pranzo completo basato sulla cucina ebraica.

Nel pomeriggio, nel Museo “Carlo e Vera Wagner” di via del Monte 5 si ripercorrerà la storia della Comunità, visitando anche l'Orto lapidario “Gal Avanim”.

Nello spazio conferenze al primo piano si terrà quindi una conferenza a cura dello storico Alessandro De Antoni sulla Legione Romana XV che attraversò Trieste per poi raggiungere Gerusalemme per la presa definitiva della città, che portò alla distruzione del Secondo Tempio nel 70 dell’era volgare. Ci si sposterà poi al Tempio Maggiore di via San Francesco, 19, dove verrà illustrata la costruzione della Sinagoga agli inizi del Novecento.

In conclusione, si terrà un'esibizione di canti sinagogali, alla scoperta della musicalità ebraica triestina, a cura del cantore Nathan Neumann.

Il costo del percorso di visita (dalle 10 alle 18 circa) comprensivo del pranzo è di 50 euro.

Per info e prenotazioni: musicaliberats@gmail.com o +393400813203