Trieste, orario invernale per gli autobus e potenziamento delle linee

Da lunedì 13 settembre sarà in vigore a Trieste l’orario invernale 2021-2022 del servizio di trasporto pubblico locale. Tutti gli orari in versione pdf sono disponibili e scaricabili dai siti di Trieste Trasporti e Tpl Fvg.

Con l’entrata in vigore dell’orario invernale vengono sospese la linea 80 fra piazza Tommaseo e Miramare (con transito in Porto Vecchio), la linea 70 fra Visogliano e Sistiana mare e la linea 90 fra il parcheggio Alto Adriatico a Muggia e Lazzaretto. È altresì sospesa la linea 36 fra via Giulia e Miramare che tuttavia, fino alla fine del mese, rimarrà operativa tutti i sabati e le domeniche.

Tornano invece operative per la linea 17/ le corse pomeridiane nei giorni festivi (con 19 partenze da piazza della Libertà e 18 partenze da via Valerio) e i prolungamenti di alcune corse dal lunedì al venerdì a Cattinara per assicurare un collegamento diretto fra piazzale Europa e l’ospedale.



Vengono altresì ripristinate, come lo scorso anno, le linee 55, 56 e 57, che collegano rispettivamente Barcola con via Cantù, Muggia con via Cantù e piazzale Gioberti con Aurisina. I percorsi delle tre linee sono i seguenti:| Barcola » piazza della Libertà » via Ghega » piazza Oberdan » via del Coroneo » via Cantù » Università| Muggia » via Flavia » San Giacomo » via del Coroneo » via Cantù » Università| Aurisina » piazza Oberdan » via Battisti » San GiovanniInfine, le linee 14, 22, 33, 35 e 56 vengono potenziate con 24 corse supplementari specificatamente rivolte agli studenti a partire dal 16 settembre (in orari concordati con gli istituti scolastici del territorio). Le corse supplementari saranno visibili negli orari scaricabili in pdf dai siti delle aziende dal giorno 15 settembre.Questi, nel dettaglio, sono gli orari delle corse supplementari operative esclusivamente dal lunedì al venerdì (le corse si aggiungono alla normale programmazione e sono svolte con normali autobus di linea di Trieste Trasporti):partenza alle ore 14:15 da via Cantù per piazza Oberdanpartenza alle 13:55 da piazza Oberdan per via Cantùpartenza alle ore 7:23 da Cattinara (ospedale) per piazza della Libertàpartenza alle ore 8:29 da Cattinara (ospedale) per piazza della Libertàpartenza alle ore 12:15 da Cattinara (ospedale) per piazza della Libertàpartenza alle ore 13:22 da Cattinara (ospedale) per piazza della Libertàpartenza alle ore 7:14 da via Revoltella per Cattinara (ospedale)partenza alle ore 7:57 da piazza della Libertà per Cattinara (ospedale)partenza alle ore 9:02 da piazza della Libertà per Cattinara (ospedale)partenza alle ore 12:49 da piazza della Libertà per Cattinara (ospedale)partenza alle ore 8:03 da via di Campanelle per largo della Barriera Vecchiapartenza alle ore 11:52 da via di Campanelle per largo della Barriera Vecchiapartenza alle ore 12:30 da via di Campanelle per largo della Barriera Vecchiapartenza alle ore 13:13 da via di Campanelle per largo della Barriera Vecchiapartenza alle ore 14:17 da via di Campanelle per largo della Barriera Vecchiapartenza alle ore 7:46 da largo della Barriera Vecchia per via di Campanellepartenza alle ore 8:26 da largo della Barriera Vecchia per via di Campanellepartenza alle ore 11:34 da largo della Barriera Vecchia per via di Campanellepartenza alle ore 12:13 da largo della Barriera Vecchia per via di Campanellepartenza alle ore 12:53 da largo della Barriera Vecchia per via di Campanellepartenza alle ore 13:50 da largo della Barriera Vecchia per via di Campanellepartenza alle ore 14:50 da largo della Barriera Vecchia per via di Campanellepartenza alle ore 7:37 da via Carducci per Sottolongerapartenza alle ore 7:00 da Muggia per via Carducci (Trieste)