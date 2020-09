Trieste, passeggiata dal Borgo teresiano al Ghetto

Prosegue “Trieste mosaico di Culture”, visite guidate sulla storia della Trieste multiculturale, organizzate dall’associazione Altamarea con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Promoturismo FVG. Venerdì 11 settembre viene proposto “Mosaico di culture: dalla Trieste multiculturale e multireligiosa alla Città della Scienza”. Dal paesaggio urbano, specchio di genti, lingue, culture e religioni diverse, ad alcuni protagonisti della scienza tra '800 e '900.



Si passeggerà dal Borgo teresiano al Ghetto, con letture di alcune tra le voci più suggestive della letteratura triestina, curate dal giornalista Maurizio Bekar. Con musiche balcaniche, austriache e klezmer arrangiate dal Maestro Aljoša Saxida alla fisarmonica e clarinetto. Ritrovo: ore 17.10, Piazza Sant’Antonio. Durata: 2 ore.



Quote di partecipazione: € 10 interi; € 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. E’ richiesta la prenotazione alla mail rinaanna.rusconi@gmail.com o su Whatsapp al cell. 347.2112218.



Altre informazioni e calendario sul sitoe sulla pagina Facebook di Altamarea.“Trieste mosaico di culture” è organizzata dall’Associazione culturale Altamarea, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Promoturismo FVG, e la partecipazione di Trieste Città che legge - Patto di Trieste per la lettura, Associazione Regionale dei Sardi in FVG-Circolo di Trieste, Nord Est Guide, Hammerle Editore in Trieste, Circolo Amici del Dialetto Triestino, Tipicamente Triestino, Comunità Ebraica, Comunità Greco-Orientale, Comunità Serbo-ortodossa e Unione dei Circoli Sloveni di Trieste / Zveza slovenskih kulturnih društev