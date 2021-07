Federalberghi Trieste promuove l'appuntamento ‘Trieste: quale futuro per il turismo?’, incontro-dibattito incentrato sulle prospettive turistiche per la città, su quali siano le priorità degli operatori del comparto e quali le visioni e le proposte dei candidati a Sindaco di Trieste per sostenere lo sviluppo di un settore così importante del territorio.

Moderato da Omar Monestier, Direttore de Il Piccolo, dopo l’introduzione di Guerrino Lanci, Presidente di Federalberghi Trieste, l'incontro vedrà il dibattito tra alcuni importanti player nazionali del settore - Alessandro Massimo Nucara, direttore generale Federalberghi, Luca Boccato, ad del Gruppo HNH Hospitality, Marco Gilardi, direttore Operations Italia e NY NH Hotel Group - e i candidati Roberto Dipiazza, Alessandra Richetti e Francesco Russo.

Al centro dell'incontro, un settore, quello del turismo che, nelle sue varie sfaccettature – leisure, business, scolastico/educativo, congressuale (per citare le principali) – ha subito pesanti perdite legate alla pandemia e si trova tutt'ora a traguardare un periodo denso di incognite circa la dimensione della ripresa dei viaggi.

Per questo motivo, date le prossime sfide elettorali per la città di Trieste, a nome di tutto il comparto Federalberghi Trieste ha inteso avviare un momento di incontro e confronto - il primo in assoluto tra i principali candidati a Sindaco della città - su quelle che per la categoria sono le priorità d'azione da attenzionare per avviare una fase nuova e proficua: il waterfront cittadino e i suoi attrattori, la mobilità, la formazione e la creazione di partnership con settori affini (sport, enogastronomia, servizi …).

L’appuntamento è in programma giovedì 15 luglio, alle 17.30 nella sede dello Starhotels Savoia Excelsior Palace (Riva del Mandracchio 4 – Trieste). L'accesso per il pubblico all'appuntamento in presenza, per il rispetto del limitato numero di posti a disposizione conseguente alle normative anti-Covid, è rigorosamente su invito.

È prevista la possibilità di seguire l'appuntamento in videocollegamento, tramite la piattaforma zoom, registrandosi a questo link