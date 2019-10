Trieste tra le città segrete più belle d’Italia

Trieste tra le città più belle d'Italia, non solo. Trieste ideale capitale europea, vuoi per la sua posizione esattamente al centro dell'Europa vuoi per la sua anima mitteleuropea e per la sua storia.

Il capoluogo regionale continua a conquistare il favore dei turisti, giornalisti stranieri compresi, in visita in Friuli Venezia Giulia. Lonely Planet, a qualche giorno di distanza dall’averla suggerita come “Italy’s next big destination”, dedica alla città giuliana uno spazio nel suo magazine. Oliver Smith, autore del servizio, la definisce “one of the most secretly beautiful cities in Italy – Una delle città segrete più belle d’Italia”.

Ospite a maggio di PromoTurismoFVG assieme al fotografo Philip Lee Harvey, Oliver Smith ha fatto tappa in Friuli Venezia Giulia visitando la città giuliana nei suoi angoli più nascosti, tra monumenti, chiese e caffè. L’autore, nelle otto pagine del servizio che intitola “The winds of change”, gioca proprio su due elementi che caratterizzano l’anima della città: il suo bagaglio storico, in un susseguirsi di eventi che hanno ispirato anche diversi scrittori, e la bora, parte integrante della città, che soffia dalle rive sino al castello di Miramare. Palazzi unici, che raccontano una storia lontana, imperi caduti, ma una multiculturalità viva e vivace. Il mare, presenza costante, e i caffè: una giornata non può iniziare senza questo rito. Oliver Smith dedica ampio spazio a questa cultura triestina, raccontando l’Antico Caffè Torinese, citando il Caffè Tommaseo e svelando come proprio sorseggiando un caffè si assapori la multiculturalità del passato di questo luogo, piccola città tra le montagne e il mare.

Una parte del servizio è poi dedicata a due delle altre sue perle, piazza Unità d’Italia, con il palazzo del municipio, e Miramare, tra il castello e la Riserva Marina, concludendo con un focus più tagliato sulla Trieste “religiosa”, tra la chiesa greco ortodossa di San Nicolò dei Greci, quella serbo-ortodossa di San Spiridione, la cattedrale di San Giusto e la sinagoga, seguite da alcuni indirizzi utili a chi vuole visitarla.

“A chi appartiene questa città?” Si chiede l’autore all’inizio del suo articolo. Appartiene “alla storia e in qualche modo agli scrittori”. Appartiene all’Italia, scrive sempre l’autore, e anche se guardando la cartina la città si colloca ai suoi confini più estremi – si legge nel testo -, basta aprire una mappa dell’Europa per accorgersi come Trieste si trovi esattamente al centro.