Trieste Trasporti, ecco come cambia il servizio

Alla luce dell’ordinanza urgente del Presidente della Regione e al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia Covid-19, da martedì 17 marzo entra in vigore un orario ridotto per tutte le linee del servizio di trasporto pubblico locale a Trieste.

L’amministratore delegato di Trieste Trasporti Aniello Semplice ha così commentato l’ordinanza della Regione: "La fase di emergenza è delicatissima: oggi l’unica cosa che viene chiesta a cittadini e imprese è di rispettare rigorosamente le indicazioni e le prescrizioni delle autorità, senza criticarle, giudicarle o esprimere opinioni che rischiano solo generare confusione. Esattamente questo fa Trieste Trasporti fin dallo scorso 23 febbraio, quando è stato disposto l’obbligo di sanificare giornalmente tutti gli autobus in servizio. Ora questa nuova ordinanza ci impone di limitare le corse: è un provvedimento che ritengo necessario e non differibile, e per il quale tengo a ringraziare il presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Fermo restando l’invito a rimanere in casa, l’ordinanza della Regione mantiene operativi i collegamenti essenziali e riduce al minimo o sopprime le linee che in questo momento stanno viaggiando vuote. Al contempo si garantiscono le corse che sono al servizio dei rioni e di chi lavora, e che dunque non può fare a meno di uscire. Inoltre, per consentire il rispetto della distanza di sicurezza a bordo, useremo sulle linee a maggiore frequenza, come la 9 e la 10, tutti gli autobus snodati da 18 metri che abbiamo a disposizione".

Queste, in sintesi, le principali modifiche:

· il servizio, per tutte le linee, terminerà alle ore 21:00, senza eccezioni;

· le linee 3, 4, 6, 8, 11, 15, 22, 24, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 46, 48 e 52 adottano l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

· la linea 41 adotta un orario ridotto con 7 partenze quotidiane da piazza della Libertà dal lunedì al sabato e non effettua la deviazione per Dolina; nei giorni festivi, mantiene il consueto orario e percorso;

· la linea 42 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana ed effettua la deviazione per Fernetti come nei giorni feriali/lavorativi;

· le linee 9 e 10 adottano il servizio festivo tutti i giorni della settimana: il servizio viene sempre svolto con autobus snodati da 18 metri per consentire a bordo il rispetto della distanza di sicurezza;

· la linea 44 adotta il servizio festivo tutti i giorni della settimana e transita per San Giovanni del Timavo;

· le linee 13, 14, 16, 17, 19 e 28 sono sospese;

· la linea 1 adotta l’orario del sabato nei giorni feriali/lavorativi e mantiene il consueto orario festivo le domeniche e nei giorni festivi, sostituendo la linea 34;

· le linee 2/, 5, 12, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 40, 49/, 51 e 81 mantengono il consueto orario feriale e festivo;

· la linea 34 mantiene il consueto orario feriale ma è soppressa la partenza da via Paisiello delle ore 7:15; nei giorni festivi è sostituita dalla linea 1;

· la linea 39 mantiene il consueto orario feriale e festivo ma sono soppresse le partenze da Villa Carsia delle ore 12:00 e da piazza della Libertà delle ore 12:45;

· la linea 43 mantiene il consueto orario feriale ma sono soppresse le partenze da Prosecco delle ore 7:02, da San Giovanni del Timavo delle ore 7:30, da Aurisina centro delle ore 12:50, da Ceroglie delle ore 13:20 e 14:43 e da Aurisina municipio delle ore 14:10;

· l’orario della linea 17/ viene modificato con una partenza ogni 20 minuti (prime partenze da piazza della Libertà alle ore 7:20 e da San Cilino alle ore 7:40; ultime partenze da piazza della Libertà alle ore 19:40 e da San Cilino alle ore 20:00);

· la linea 39/ adotta l’orario estivo mantenendo però il consueto percorso dell’orario invernale (ospedale di Cattinara > Basovizza > Padriciano > Trebiciano > Opicina (via Nazionale) > via di Prosecco > prosecco (piazza) > Santa Croce > Aurisina centro > Aurisina municipio );

· il servizio di trasporto pubblico a chiamata è sospeso.

Le misure sono da ritenersi in vigore fino al giorno 25 marzo 2020. Dopo quella data, conformemente alle indicazioni delle autorità competenti, potranno essere adottate proroghe o ulteriori restrizioni.

Sul sito di Trieste Trasporti (dove tutte le modifiche sono riportate con maggiore dettaglio) saranno pubblicati quanto prima gli orari scaricabili delle singole linee in formato pdf.

Norme comportamentali

A bordo degli autobus è obbligatorio attenersi alle indicazioni e alle norme comportamentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle autorità sanitarie. È proibito salire dalla porta anteriore degli autobus e sostare in prossimità della cabina di guida. Va in ogni caso rispettata la distanza di almeno un metro dal conducente. È inoltre obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza dagli altri passeggeri: nel caso il numero di passeggeri a bordo non lo rendesse possibile, è necessario attendere l’autobus successivo.

Uffici aziendali

L’accesso ai locali della biglietteria di Trieste Trasporti in via dei Lavoratori 2 è consentito - solo per motivi urgenti e non prorogabili - a non più di due persone alla volta e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza. Gli uffici protocollo, responsabilità civile e URP sono chiusi al pubblico: eventuali comunicazioni possono essere inviate via pec o mail ai seguenti indirizzi:

· protocollo@triestetrasporti.it

· commerciale@triestetrasporti.it

· urp@triestetrasporti.it

· mail@cert.triestetrasporti.it (PEC)

Abbonamenti, tesserini d’identità e titoli di viaggio

Gli abbonamenti agevolati per persone invalide o con disabilità (articolo 34, legge regionale 20 agosto 2007, n. 23) possono essere utilizzati fino al 30 aprile anche se scaduti. La validità dei tesserini d’identità scaduti in febbraio o in scadenza a marzo è prorogata al 30 aprile.

La clientela è invitata ad acquistare biglietti o abbonamenti quindicinali e mensili dalle emettitrici automatiche oppure, per qualunque altro titolo di viaggio, presso una delle rivendite sul territorio, facendo sempre attenzione ad evitare assembramenti.