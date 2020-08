Tripadvisor premia l'hotel La Perla

Importante riconoscimento per l'Hotel la Perla di Ravascletto, che ha vinto il premio Travellers' choice 2020 di Tripadvisor. "Facciamo ora parte del 10% dei migliori hotel del mondo. Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno visto in noi l'impegno, la passione e la qualità che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. E un grazie di cuore a chi continua a credere in noi ogni giorno", commentano i titolari che, da tre generazioni, gestiscono la struttura nel cuore della Carnia, ai piedi dello Zoncolan, con attenzione ai dettagli, ma accoglienza familiare.

Una posizione ideale per chi pratica sport invernali, vista la vicinanaza con gli impianti sciistici, ma anche per chi desidera vivere l'atmosfera di montagna in ogni stagione, con i suoi colori e profumi provenienti dai prati e dai boschi circostanti, che lo rendono un posto perfetto per passare l'estate tra passeggiate, giri in mountain bike, rifugi e malghe.

E dopo una giornata all’insegna dello sport, ci si può rilassare nel Wellness Center, tra sauna, bagno turco e bagni di fieno, e gustare la cucina, che punta a conservare le tradizioni e il patrimonio del territorio, rispettando l’originalità delle ricette, ma introducendo anche la giusta dose di ricerca e innovazione per soddisfare anche i palati più esigenti.