Tris di visite guidate alla Riserva del lago di Cornino

Inizia la stagione degli eventi 2021 alla Riserva naturale regionale del lago di Cornino, che domenica 27 giugno darà il via, con un tris di visite guidate, all'intenso cartellone di appuntamenti organizzati per promuovere le ricchezze faunistiche e paesaggistiche del sito protetto, gestito dalla Coop Pavees.

L'iniziativa, che ha carattere gratuito, permetterà di scoprire l'area del Centro visite e successivamente l'incantevole sentiero che costeggia il lago di Cornino. Le partenze saranno scaglionate, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, per evitare la compresenza di troppe persone: il primo tour inizierà alle 9.30, il secondo alle 13.30, l'ultimo alle 16.30, con punto di ritrovo al Centro visite appunto (a Forgaria nel Friuli, al civico 81 di via Sompcornino). L'escursione, che non presenta difficoltà e che è dunque adatta a tutti, avrà una durata di circa 2 ore.

La prenotazione è obbligatoria: gli interessati possono chiamare il numero 0427 808526 o inviare una mail all'indirizzo centrovisite@riservacornino.it, comunicando l'orario prescelto e il totale di partecipanti.

"In questo avvio di stagione riponiamo forti aspettative, confidando che sia davvero il momento di una convinta ripartenza di tutte le attività turistiche sul territorio, a cominciare da quelle della Riserva, che anche nel difficile 2020 aveva registrato un ottimo consuntivo in termini di presenze e che ora è pronta ad accogliere nuovamente il pubblico con un articolato calendario", dichiara il sindaco di Forgaria, Marco Chiapolino, ricordando che l'amministrazione è riuscita - in sinergia con le associazioni locali - a programmare anche ulteriori eventi di sicuro richiamo.

Grande soddisfazione per il cospicuo afflusso riscontrato finora in Riserva viene espresso dal presidente delle Coop Pavees, Luca Sicuro: "Stiamo registrando visite da un raggio territoriale sempre più ampio".