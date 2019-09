Turismo, al via progetto Alto Adriatico

Al via il progetto “Alto Adriatico” di Friuli Venezia Giulia e Veneto per la promozione congiunta del litorale delle due regioni e la creazione di un marchio unitario. Il “disco verde” è arrivato oggi dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia che, su proposta dell’assessore Sergio Bini, ha approvatolo schema di Accordo di collaborazione con il Veneto per l’attuazione del progetto e la relativa autorizzazione alla stipula dell’atto.

Il progetto prevede che, nei prossimi due anni, le due Regioni promuoveranno congiuntamente in maniera sinergica, in Italia e all’estero, il litorale dell’Alto Adriatico e le sue spiagge, utilizzando un marchio unitario da presentare congiuntamente, identificativo dell’area geografica delle due regioni.

La spesa sarà di 600mila euro, divisa a metà fra Friuli Venezia Giulia e Veneto. PromoTurismoFvg è stato individuato quale soggetto attuatore del progetto per la cui attuazione utilizzerà i fondi che la Regione gli trasferisce annualmente per le proprie attività.