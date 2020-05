Turismo, il Governo intervenga sui 'corridoi Covid'

"No a un'alleanza tra Germania, Austria, Repubblica Ceca e Croazia per creare un corridoio sanitario a prova di Covid-19, che consenta l'accesso ai turisti dei rispettivi Paesi alle località turistiche e balneari croate. Un'ipotesi che circola da diversi giorni attraverso la stampa tedesca e che se realizzata taglierebbe fuori l'Italia, dando un colpo durissimo al nostro settore turistico, già fortemente provato, Un comparto che ha un impatto fortissimo sul Pil italiano e che deve essere uno dei motori per la ripartenza dell’economia". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, che sul tema ha inviato un'interrogazione al ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, chiedendo che il Governo dia "indicazioni chiare e rassicuranti sulla sicurezza nelle località balneari nel corso della stagione estiva, che permettano così ai nostri operatori di promuovere le nostre meravigliose spiagge in maniera adeguata fugando con efficacia i timori dei turisti".

Infatti, continua il senatore Ciriani, "la creazione di una corsia preferenziale del turismo che veda escluse le località balneari italiane rischia di far sfumare una gran parte dei loro fatturati per la stagione estiva in arrivo. Tutto questo in una situazione che per gli operatori turistici italiani si presenta drammatica, dove agenzie immobiliari e alberghi registrano un calo drastico delle prenotazioni e una valanga di disdette, specialmente da parte di cittadini stranieri".

Ecco allora la necessità di un'attenta vigilanza da parte del governo al fine di evitare che "le nostre imprese siano danneggiate dall’esclusione da accordi e tavoli internazionali che si stanno freneticamente tenendo in questo momento. E in quanto rappresentante dell’Ince chiederò che anche questo argomento sia discusso su iniziativa del nostro governo nella prossima riunione straordinaria dei Capi di Governo di Ince il prossimo venerdì 15 maggio", conclude il presidente Ciriani.