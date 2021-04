Turismo, incontro tecnico a Lignano

Incontro tecnico, questa mattina, alla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro con il presidente di Federbalneari Italia, Marco Maurelli, la sottosegretaria alla Transizione Ecologica Vannia Gava, il Sindaco Luca Fanotto, l'eurodeputato Marc Dreosto, il presidente di Federbalneari Lignano Manuel Rodeano e Giorgio Ardito, amministratore della rete d'imprese Fvg Marinas e presiente di Federbalneari Fvg.

"Dall'ormai prossima stagione turistica dipende la ripresa economica: la ripartenza in sicurezza può salvare migliaia di posti di lavoro a rischio", ha detto Gava. "Dalla capacità che avrà l’Italia di realizzare rapidamente gli investimenti in infrastrutture e per la transizione ecologica finanziati col Recovery Fund dipendono lo sviluppo del turismo nei prossimi decenni e la nostra qualità della vita. Il settore dei campeggi era stato messo in ginocchio dalla decisione scellerata del Governo Conte che, col decreto Agosto, aveva più che raddoppiato l’Iva per i servizi e strutture ricettive all'aperto e portandola al 22%. Dopo che, dall’opposizione, con un emendamento alla legge di bilancio 2021, la abbiamo riportata al 10% ci sono i primi segnali positivi".

"Abbiamo parlato di concessioni balneari, dragaggi, del problema dell’erosione costiera e di come sostenere la ripresa dei flussi", ha precisato Gava.

"Con le molte difficoltà del momento la stagione turistica è in procinto di partire: buon lavoro a tutte le imprese e i lavoratori del turismo", ha chiosato Dreosto.