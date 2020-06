Turismo, nasce la promozione del mare dell'Alto Adriatico

Mercoledì 1 luglio alle 10.30 dal Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro (Lungomare Trieste, 5) il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sarà in collegamento diretto con i governatori del Veneto, Luca Zaia, e dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, per presentare alla stampa la prima campagna promozionale congiunta del mare dell'Alto Adriatico.

Il rilancio del turismo italiano sui mercati internazionali passa per il gioco di squadra e una strategia mirata: per la prima volta, le tre regioni dell'Alto Adriatico con i loro 300 chilometri di spiagge promuoveranno unitariamente sul mercato tedesco la loro offerta di vacanza come una destinazione unica dalle tante opportunità.

La promozione è affidata ad una campagna tv sul piu` famoso sito di previsioni meteo tedesco (wetter.com) e su canali tv nazionali privati generalisti, all'insegna del claim "Friaul, Venetien und Emilia Romagna, die italienische Adria. Nichts liegt näher!" ("Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, La Riviera Adriatica italiana. Niente di più vicino!").

Alla conferenza stampa a Lignano, che si terrà in collegamento in diretta con le città di Jesolo e Cesenatico, prenderà parte anche l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, e il direttore generale di PromoTurismoFvg, Lucio Gomiero.