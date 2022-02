Turismo slow in Fvg, la montagna fa rete

Il turismo slow e la necessità di fare rete tra i comuni della zona montana sono stati solo alcuni degli argomenti al centro dell'incontro svoltosi oggi in Municipio a Castelnovo tra il sindaco Iuri Del Toso, i componenti della Giunta comunale e l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

La visita compiuta dall'esponente dell'esecutivo Fedriga nel comune della montagna pordenonese rappresenta un segno di attenzione per un territorio dalle grandi potenzialità, che si sta rinforzando sempre più grazie anche al sostegno della Regione.

"Il turismo slow - ha detto Bini nel corso del vertice - è uno degli asset sul quale siamo da tempo impegnati perché rappresenta uno dei filoni sempre più richiesto dal visitatore. Le piccole località, che possono contare su percorsi lontani dalle mete molto battute ma al contempo di pregevole valore naturalistico ed ambientale come quelli presenti nell'area della Valcosa, diventano quindi di fondamentale importanza per quei turisti alla ricerca della tranquillità e della semplicità. È però importante che le piccole località facciano rete tra di loro per mettere a sistema le proprie attività; la Regione su questo versante è molto attenta e sostiene scoloro i quali fanno gioco di squadra".

Come ricordato dal sindaco ammontano a circa 6 milioni i fondi della concertazione che l'Amministrazione regionale ha riconosciuto al territorio, un segno di attenzione che ha permesso di avviare numerosi progetti, tra cui quelli legati al tracciamento e alla segnalazione dei sentieri da percorrere in sella alla mountain bike. Inoltre con i fondi Vaia il Comune ha potuto sistemare alcune frane e smottamenti che si erano venuti a creare a causa del maltempo nella zona.