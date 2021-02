Turismo Sostenibile: cercasi idee in Fvg

Sono 10 le idee e progetti che saranno selezionate dal "Bando per idee culturali e creative per il turismo sostenibile" promosso da Friuli Innovazione e che potranno beneficiare del supporto dedicato e mirato per evolvere e diventare impresa.



“Il bando è organizzato nell’ambito del CCI4TOURISM, il progetto europeo che mira a rafforzare le capacità di innovazione delle impese culturali e creative per migliorare l’offerta turistica della macroregione Adriatico-Ionica. Il rilancio del settore turistico – pesantemente danneggiato dalla pandemia – deve considerare il “vincolo di sostenibilità” sia ambientale che economica come un'opportunità – spiega Claudia Baracchini, project manager di Friuli Innovazione –. Per supportare le idee selezionate scenderanno in campo esperti di business modelling, di turismo sostenibile e tecnologie digitali applicate al turismo e saranno organizzati training avanzati erogati sia come workshop tematici che come incontri one to one, deep dive e apprendimento tra pari”.



Il progetto europeo CCI4TOURISM mette le imprese culturali e creative al centro della strategia di rilancio del turismo e il bando, infatti, si rivolge a team tra i cui componenti vi siano rappresentanti del settore culturale e creativo in senso ampio, includendo anche il patrimonio culturale e il paesaggio, interessati a sviluppare nuovi approcci e nuovi modelli di business per il turismo sostenibile.I team titolari delle idee selezionate potranno accedere ad un percorso di supporto dedicato, erogato dall’incubatore d’impresa di Friuli Innovazione, nonché alle opportunità di networking grazie al coinvolgimento dei principali attori dell’ecosistema regionale del Friuli Venezia Giulia e a livello internazionale.“Trasformare la propria idea in un’impresa è entusiasmante, ma è anche un processo che richiede competenze multidisciplinari che non sempre l'aspirante imprenditore possiede. Proprio nel passaggio da idea a iniziativa imprenditoriale il supporto offerto dall'Incubatore sarà strategico e consentirà alle idee selezionate di valutare la fattibilità economica e definire il modello di business, valutare la sostenibilità dell'impatto ambientale e i benefici determinati dall'applicazione delle tecnologie digitali e infine testare l'idea (go to market) a livello locale, nazionale e internazionale” spiega, Amministratore Delegato di Friuli Innovazione.L'incubatore promuoverà anche opportunità di networking e lo sviluppo di partnership, attiverà contatti strategici per l’implementazione delle idee sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in linea con le direttive regionali, nazionali ed europee e offrirà aggiornamenti finalizzati all’accesso alle risorse finanziarie disponibili, in particolare con riferimento ai bandi regionali previsti per il 2021 destinati ai settori culturali e creativi.Le idee saranno supportate allo sviluppo dello storytelling e presentazione (pitch) efficaci anche ai fini del Demo Day previsto al termine del programma.compilando il modulo online ().