Turismo sostenibile certificato Ue

Una certificazione di sostenibilità, validata a livello europeo, per le imprese turistiche che vogliono intraprendere la strada dello sviluppo e dell’innovazione rispettosa delle risorse e dell’ambiente e aumentare così la propria qualità e il proprio valore.

Mira a questo importante obiettivo il progetto Etgg 2030 (European Tourism Going Green), che andrà a diretto supporto delle pmi del settore. Etgg ha un plafond di circa 1 milione di euro, per 30 mesi, dall’inizio del 2021, tramite il programma europeo Cosme. Metterà insieme, oltre a una selezione di micro, piccolo e medie imprese, esperti di sostenibilità, istituti di istruzione superiore, Ong, organizzazioni di supporto all’impresa e Camere di Commercio.

Per l’Italia, saranno parte del progetto la Camera di Commercio di Pordenone-Udine e l’Azienda Speciale Asset della Camera della Basilicata. Gli altri partner sono Ecotrans (Germany), ÖHV Touristik Service (Austria), la Camera dell’Economia della Croatia, l’Asociatia Judeteana De Turism Sibiu (Romania) e DMD NT (Bulgaria), tutti coordinati dal capofila l’Eberswalde University for Sustainable Development – Zenat (Germania).

Lo sviluppo del progetto Etgg2030 avrà infatti come attori-pilota nove destinazioni di sei Paesi con Siti patrimonio dell’Umanità Unesco e Natura 2000 proprio per partire tentando di rendere più resiliente l’ecosistema turistico di quelle aree che risultano più delicate. Esperti della Triangle Knowledge Alliance (in materia di ricerca nel turismo, innovazione e nuove generazioni, supportata da fondi Erasmus) daranno il loro supporto a organizzazioni di sostegno alle imprese e alle Camere di Commercio di queste aree, che andranno a scegliere tramite bandi nazionali 70 pmi per fornire loro sostegno per lo sviluppo del percorso di sostenibilità fino a 10 mila euro.

Sarà implementato un sistema comune di formazione a livello europeo, fruibile online in modo da fornire a queste imprese accesso sia alle conoscenze specialistiche sia a un gruppo europeo di esperti di sostenibilità, che le assisteranno lungo tutto il percorso di certificazione, prevista da parte di un ente terzo.

Utilizzando il training e gli strumenti messi a disposizione (come l’app “R U ready for certification”) e una volta ottenuta la certificazione, le pmi potranno implementare la sostenibilità delle proprie decisioni e operazioni e simultaneamente essere misurate nel processo che le porterà a diventare più sostenibili. Potranno quindi proporsi sul mercato con un profilo più alto e qualificarsi per entrare nel portale Tourism2030.eu, il più grande market-place indipendente al mondo di turismo responsabile e sostenibile certificate. Un market-place in cui le pmi potranno realizzare anche incontri d’affari b2b, b2c e b2g, essendo incluse nell’app Travel Green Europe.

Per le imprese che vogliono saperne di più, per conoscere come essere coinvolte, il sito internet del progetto

Informazioni in Camera di Commercio di Pordenone-Udine, ufficio promozione Tel. 0432-273537 – 273538; email: promozione.ud@pnud.camcom.it.