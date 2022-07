Turisti extra Ue, fatture tax free con Otello 2.0

Un tema utile in particolare in periodo estivo per commercianti e turisti: i cittadini extra Unione Europea che comprano merce in Italia hanno diritto al rimborso Iva e il commerciante non versa l’Iva per quella merce, emettendo fattura esclusivamente per via digitale attraverso il sistema Otello 2.0.

La Camera di Commercio Pordenone-Udine, in collaborazione con l’Agenzia delle dogane, ricorda questa opportunità alle imprese, viste anche le richieste che gli uffici stanno ricevendo in merito. E' importante evidenziare che senza fattura emessa con sistema Otello, la dogana non può validare la fattura come “esportazione”, per cui il turista perde il beneficio del rimborso. Questa opportunità è importante anche per i commercianti, perché permette loro di evitare eventuali contestazioni post vendita o recensioni negative.

È prevista la digitalizzazione dell’intero processo dall’emissione della fattura tax free sino all’apposizione del visto doganale nei punti d’uscita nazionali. Pertanto, al momento dell'acquisto dei beni, il turista deve esibire il proprio passaporto, le cui informazioni devono essere correttamente indicate nella fattura tax free. Otello genera un codice di richiesta che deve essere indicato sulla copia della fattura tax free.

La richiesta del visto doganale avviene nei punti di uscita, contestualmente alla partenza del turista dal territorio doganale dell’Unione.

Lo status del visto doganale può essere verificato, in tempo reale, visitando l’apposita sezione di consultazione nel sito istituzionale dell'Agenzia Dogane Monopoli. Ulteriori informazioni sul processo di apposizione del visto presso i punti di uscita nazionali sono disponibili sul sito Adm nella sezione Video Tutorial.