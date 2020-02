Udine entra nell'Associazione europea Romea Strata

Il Comune di Udine ha deciso di aderire all’Associazione europea Romea Strata, nata per promuovere l’omonima via di pellegrinaggio, di fede e di cultura, che in passato partiva dal mar Baltico per raggiungere Roma. La giunta ha dato il via libera all’operazione, che non avrà costi per l’amministrazione friulana. Il compito del Comune sarà quello di far conoscere la Romea Strata che, con i suoi oltre 1.300 chilometri di percorso dedicato ai ricercatori delle strade della fede, rappresenta un patrimonio storico-culturale vivo da promuovere e proteggere.

La Giunta ha scelto di aderire all’Associazione anche perché l’Amministrazione è già coinvolta in maniera diretta nel progetto “LookUp”, nato per valorizzare i luoghi della fede e spiritualità presenti sul territorio, rafforzando i rapporti transfrontalieri per conservare i beni storico-religiosi e naturali presenti sugli antichi percorsi di pellegrinaggio. Un’iniziativa che ben si coniuga con la Romea Strata. Quello del turismo religioso è un tema che negli ultimi anni sta riscuotendo sempre maggior interesse. La convinzione della Giunta è che una città come Udine possa trarre dei benefici dal passaggio di persone lungo la Romea Strata grazie a un turismo sostenibile, inclusivo, accessibile e rispettoso delle tradizioni locali.

La città di Udine, nel progetto dell’Associazione, è inserita come porta di accesso della via Romea Allemagna. È stato il presidente dell’associazione, don Raimondo Sinibaldi, a mettersi in contatto con la giunta comunale per chiedere l’adesione al progetto. "La Romea Strata – ha spiegato – è il luogo attraverso cui educare le giovani generazioni alla cura, all’intelligenza e al rispetto della propria storia e del proprio territorio, nella convinzione che ripercorrere le antiche vie, specie se a piedi, genera forme più appropriate e intense di rapporto con il territorio e con le comunità che lo abitano".

L’obiettivo è quello di rendere questa antica via di fede e cultura nuovamente percorribile, per incentivare un turismo culturale sostenibile e far conoscere il patrimonio storico e naturalistico delle zone attraversate dall’itinerario.

Per maggiori informazioni: www.romeastrata.it