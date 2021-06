Udine, i giardini della Resistenza

Andar per parchi e giardini a Udine presenta il nuovo appuntamento, in programma venerdì 2 luglio, 'La storia in movimento: i giardini della Resistenza'.



Si partirà dal Parco Moretti, all'ingresso via Luigi Moretti, per raggiungere il Monumento alla Resistenza e Tempio Ossario (esterno), Palazzo e Parco Moretti.



L’area all’esterno dell’antica Porta di Poscolle fu oggetto di importanti trasformazioni urbanistiche nel corso del Novecento. Sui piccoli lembi di verde della piazza si affaccia l’imponente e sobria facciata del Tempio Ossario, di Provino Valle e Alessandro Limongelli, che custodisce le salme di venticinquemila caduti della Grande Guerra.



Al centro sorge il Monumento alla Resistenza, di Gino Valle e Federico Marconi, che racchiude acqua, cielo e terra. Un quadrato di grigio cemento si regge su tre pilastri compositi e appare sospeso al centro di un cerchio. Un’ampia fontana, ad anfiteatro, è composta da lastre sovrapposte che guidano l’acqua verso la grande vasca, memore del battesimo. Tutt’intorno, uno scarno giardino con flora di montagna ricorda i luoghi dove uomini han combattuto per la libertà. Monumento simbolico, è uno spazio da attraversare per indurre alla riflessione.



A poca distanza, il Palazzo Moretti, progettato da Ettore Gilberti, ricorda la presenza in quest’area della storica “Fabbrica di Birra e Ghiaccio” di Luigi Moretti, oramai scomparsa. Dietro si sviluppa il glorioso Campo Polisportivo, protagonista di grandi eventi sportivi, donato alla città e oggi trasformato in un vasto e rigoglioso parco urbano con centinaia di essenze quali querce, noccioli, tigli, liriodendri e il famoso ''albero dei fazzoletti''.