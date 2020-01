Udine, piace la viabilità 'Ti porto in centro'

Le circolari Nord e Sud “Ti porto in centro” accolgono consensi. La nuova proposta di viabilità per raggiungere il centro città con mezzi pubblici, pensata dal Comune di Udine in sinergia con Saf e in sperimentazione da inizio dicembre 2019, si sta dimostrando funzionale allo scopo di offrire ai cittadini udinesi la possibilità di adoperare mezzi medi e leggeri per raggiungere più velocemente i luoghi di interesse nelle vie del centro. Le circolari, infatti, oltre ad aggiungersi alle linee preesistenti del trasporto pubblico locale, contribuiscono attivamente a sviluppare una mobilità sostenibile, a vantaggio dell’ambiente e degli stessi utenti che usufruiscono del servizio.



La circolare Nord parte da via Pieri ogni mezz’ora (dalle 7.35 alle 11.35 e dalle 14.00 alle 18.30) e attraversa via Martignacco, via Di Toppo, via Gemona fino a piazza San Cristoforo per poi riprendere via Gemona e raggiungere via San Daniele, piazzale Diacono, via Martignacco, via del Cotonificio fino a ritornare, infine, in via Pieri.



La circolare Sud, invece, comincia la sua corsa in zona stazione (viale Europa Unita 54) e, sempre con una partenza ogni mezz’ora (dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30), percorre viale Ungheria, piazza del Patriarcato, via Manin, via Vittorio Veneto, via Aquileia, viale Leopardi, via Percoto per ritornare alla fine in viale Europa Unita.



Il Comune di Udine, per informare la cittadinanza sull’attività delle circolari “Ti porto in centro”, sta attivando una campagna divulgativa. Nelle prossime settimane, nel centro città e nelle zone limitrofe interessate da questi nuovi percorsi, sarà consegnato del materiale appositamente studiato per permettere agli utenti di conoscere interamente il servizio: fermate, orari e coincidenze con le altre linee del trasporto pubblico locale di cui si può usufruire con l'acquisto di un unico biglietto (corse urbane).