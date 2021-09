Udine, una città da vedere e scoprire

Prosegue il ricco calendario di incontri-passeggiate a cura di Itineraria, alla scoperta della città di Udine.

Sabato 25 settembre, alle ore 16, ritrovo in piazza Libertà, sotto la Loggia del Lionello, con la passeggiata guidata ' Il Novecento a Udine'. Sarà l'occasione per mettere architetti e decoratori a confronto. Tra questi Raimondo D’Aronco, Aurelio Mistruzzi, Cesare ed Enrico Miani, Dino Basaldella.



Sabato 2 ottobre, alle ore 16, partendo dal Giardino Giovanni Pascoli, all'ingresso in via Dante, passeggiata 'Udine, una città in continuo divenire', alla scoperta dei luoghi della formazione, della pubblica utilità e dello svago.



Sabato 9 ottobre, alle ore 16, partendo dai Giardini Loris Fortuna, con ritrovo all'ingresso piazza I Maggio, con l'incontro 'Industria e artigianato: Udine, città operosa', viaggio alla scoperta delle attività economiche della prima metà del ‘900.



Sabato 16 ottobre, alle 16, partendo da Largo Carlo Melzi, 'Omaggio a Ettore Gilberti', una guida ai palazzi e alle ville di città.



La prenotazione è obbligatoria: ITINERARIA - Incontri Culturali e Itinerari d’Arte in Friuli Venezia Giulia dal 1993

www.itinerariafvg.it +39 347 2522221 itineraria@itinerariafvg.it PEC itinerariafvg@pec.it