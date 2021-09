Uiltrasporti, solidarietà ai lavoratori in prima linea

“Troppo spesso e sempre più di frequente strade, capolinea, stazioni, aeroporti e treni sono diventati tristi teatri di episodi di conflitti e aggressioni, che sfociano sovente in violenza fisica nei confronti dei lavoratori che, loro malgrado, si trovano a operare in situazioni di tensione costante”. La Uiltrasporti Friuli Venezia Giulia, nel condannare qualsivoglia atto di violenza fisica o verbale, ritiene doveroso tutelare le lavoratrici e i lavoratori del settore “che quotidianamente si trovano ad affrontare situazioni di rischio per la propria incolumità fisica, aggravatisi con la pandemia e il conseguente incarico di controllo dei Green Pass ai viaggiatori”.

“Non accettiamo e non giustifichiamo alcun gesto che possa mettere a rischio le lavoratrici e i lavoratori, non è accettabile in alcun modo che coloro che svolgono diligentemente il proprio lavoro divengano bersaglio di insulti, offese o ancor peggio lesioni personali. Non da ultimo ricordiamo l'aggressione subita, nei giorni scorsi, dall'operatrice dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari nell'espletamento della sua normale attività di controllo. A lei e a tutti gli operatori front line delle società di trasporto, vanno la nostra solidarietà, stima e massimo apprezzamento, uniti all'impegno affinché le lavoratrici e i lavoratori non subiscano più alcun tipo di aggressione”, conclude Uiltrasporti.