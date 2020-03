Un’oasi di bellezza tra le colline del Friuli

Durante un giro in auto, è stata proprio una cicogna in volo a guidare Michele Castro, ambassador di PromoTurismoFvg, alla scoperta di un luogo magico tra le colline friulane. Si tratta dell'Oasi dei Quadris di Fagagna, immersa nel verde dei colli morenici del Friuli Centrale, a pochi chilometri a nord di Udine.

"Dopo ogni breve salita, si aprono pian piano sempre nuove e affascinanti vedute", racconta Castro. "Piccoli borghi sulle alture offrono panorami che spaziano dalla montagna fino alla pianura che all’orizzonte va ad abbracciare il mare. Quei panorami si aprono e offrono il loro meglio solo a chi sceglie di percorrere e ripercorrere queste strade, con la necessaria e dovuta lentezza che questi saliscendi d’asfalto richiedono. Come chi vive da sempre da queste parti, mostra il meglio di sé piano piano, senza facili confidenze. Come qualcosa di prezioso custodito tra queste colline, che si mostra dopo un dosso apparentemente irrilevante".

“Fu così che in un tardo pomeriggio d’estate di molti anni fa, percorrendo una di queste bellissime strade tra le colline, da Fagagna a Colloredo di Monte Albano, la vidi per la prima volta. Era enorme. Almeno così sembrava guardandola attraverso il parabrezza. Volando davanti a me, sembrava volermi indicare la strada, fino a quando a un certo punto si fermò. Era arrivata a casa: e io scoprii l’Oasi avifaunistica dei Quadris”.

