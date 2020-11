Un click per la Torretta del Castello di Miramare

Il Restauro della Torretta del Castello di Miramare è uno dei progetti in gara per il Concorso “Progetto Art Bonus dell’anno”. La 5a edizione del Concorso si è aperta l'8 ottobre 2020 e si chiuderà alle 23.59 del 6 gennaio 2021. Sono 209 i progetti in gara pubblicati sul sito www.concorsoartbonus.it, dove chiunque lo desideri può mettere un "like" al suo progetto preferito. L’appello da Miramare è, quindi, di votare il Restauro della Torretta del Castello per farlo diventare il protagonista dell’edizione 2020 mettendo un like a questo link.



Il restauro della Torretta e dell’orologio meccanico del Castello, realizzata grazie al contributo della Fondazione CRTrieste, è stato presentato lo scorso mese di settembre alla presenza del Direttore Generale Musei del MiBACT Massimo Osanna, il quale aveva sottolineato la collaborazione fattiva tra la Fondazione e il Museo, e della Presidente della Fondazione CRTrieste Tiziana Benussi, che aveva descritto l’intervento di recupero della Torretta come “un’operazione efficace che restituisce alla fruizione pubblica uno dei beni più identitari di Trieste e del suo skyline”.



“Il recupero e la conseguente apertura della Torretta – ha detto il Direttore del Museo di Miramare- manifesta la volontà di rendere fruibile in sicurezza tutto il complesso. Il contributo generoso della Fondazione CRTrieste è stato fondamentale per raggiungere questo scopo. Essere inseriti fra i progetti in concorso è un’ulteriore prova della validità di questo progetto e dell’efficacia della partnership tra Pubblico e privato”.. Il progetto ha previsto il risanamento delle murature, la ripulitura e la ridipintura della scala di risalita, il rifacimento dell’impianto elettrico di illuminazione e antincendio, la riqualificazione dei pavimenti con consolidamento delle parti ammalorate della struttura portante di solaio, il ricondizionamento del meccanismo dell’orologio nonché la messa in sicurezza della terrazza di copertura e dei decori architettonici che la caratterizzano. Sulla terrazza panoramica, è stato realizzato un parapetto di sicurezza arretrato rispetto alla merlatura proprio per permettere le visite in sicurezza. I lavori sono stati supervisionati dall’architetto Francesco Krecic e coordinati dall’architetto Marcello Papa coi suoi collaboratori, realizzati dalla impresa edile Rosso s.r.l. di Trieste, con l’ausilio della restauratrice Eleonora Dudine della Eucore s.n.c. e della Vetreria Pietro Pasinati.Quest'anno la votazione dei progetti in concorso avverrà esclusivamente sulla piattaforma del concorso (non si potrà votare sui social) e per ogni progetto si potrà esprimere una sola preferenza, anche se sarà possibile votare più progetti nelle 18 regioni rappresentate. Il 50% dei progetti in concorso riguarda interventi di restauro, il 20% il sostegno a musei, archivi e biblioteche, il restante 30% il sostegno alle attività di spettacolo (musica, danza, teatro).Il concorso Art Bonus è un'occasione per dare valore all'impegno di quanti, mecenati ed enti, si prendono cura del patrimonio culturale del Paese con progetti di recupero e valorizzazione.