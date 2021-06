Un'estate da non perdere ad Aquileia

Presentati ad Aquileia - durante gli Open Day che richiamano nelle aree archeologiche centinaia di visitatori sugli scavi archeologici - gli eventi estivi dell’estate 2021. "Una stagione – come ha sottolineato Emanuele Zorino, sindaco e presidente della Fondazione Aquileia – che si prospetta ricca di eventi che coniugano storia, natura, enogastronomia, cinema e musica in un luogo caratterizzato dal lusso della bassa densità, degli ampi spazi da vivere all’aperto".

Da non perdere a Palazzo Meizlik dall’11 luglio al 30 settembre la mostra “Da Aquileia a Betlemme: un mosaico di fede e bellezza” - organizzata dalla Fondazione Aquileia e dalla Ambasciata di Palesina presso la Santa Sede – che celebra il filo che lega Betlemme ad Aquileia, un legame di fede e bellezza che unisce due siti Patrimonio dell’Umanità. Il percorso espositivo consente un collegamento con la realtà della prima basilica aquileiese e con il suo ruolo di tramite nei pellegrinaggi verso la Terra Santa.

Martedì 27 luglio prende il via la dodicesima edizione del Festival organizzato da Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva, Firenze Archeofilm insieme a Comune di Aquileia, Soprintendenza, Regione Fvg con il sostegno di Solaris Yachts.

Cinema, archeologia e grandi divulgatori scientifici si alterneranno sul palco per cinque serate dal 27 luglio al 3 agosto a partire dalle 21 in piazza Capitolo ad Aquileia. Il festival si aprirà con una serata –evento di cinema muto e musica dal vivo dedicata al centenario del Milite Ignoto con la proiezione del film “Gloria: Apoteosi del Soldato Ignoto” e la partecipazione di Paolo Mieli. L’evento si svolgerà in contemporanea sulle due piazze – piazza Capitolo e piazza Patriarcato - che circondano la Basilica di Aquileia e che potranno ospitare 500 spettatori per ogni piazza. Sarà obbligatoria la prenotazione on-line. Nella serata del 30 luglio collegamento in diretta streaming con Alberto Angela.

Ricca la rassegna di concerti – organizzata dalla Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia - che animeranno da sabato 3 luglio a giovedì 16 settembre la basilica di Aquileia: gli appuntamenti, a ingresso libero su prenotazione, sono in programma il 3, 6 e 11 luglio, il 15, 18 e 28 agosto, il 4 e 16 settembre.

Ampia e tutta nuova l’offerta nel corso dell’estate di visite guidate proposte da PromoTurismoFvg che spaziano dalle degustazioni con crociera in laguna al tramonto abbinate alla visita serale alla domus di Tito Macro (6 e 13 luglio,10 e 24 agosto, 7 e 17 settembre) alle visite teatralizzate per conoscere la storia grazie agli attori che assieme alle guide turistiche offrono uno sguardo nuovo sulla vita nell’antica Aquileia (27 giugno, 4 e 25 luglio, 1 e 29 agosto, 5 e 26 settembre) alle visite guidate alla Domus di Tito Macro, la dimora del I secolo che si estende su 1700 mq ricostruita in modo da alludere ai volumi dell’antica domus (ogni sabato e domenica). Per le famiglie un safari archeologico con laboratorio itinerante dal 4 luglio al 27 agosto. In previsione anche crociere diurne da lignano verso Aquileia (dal 10 giugno al 25 settembre).

Ritorna sabato 7 e domenica 8 agosto Calici di Stelle: l’appuntamento organizzato da Consorzio DOC Friuli Aquileia e Consorzio DOC-FVG, sarà l’occasione per degustare i vini del territorio mentre in occasione del “Pic-nic e… a riveder le stelle” del 14 e 29 agosto organizzato dalla Pro Loco Aquileia si potrà respirare la magia della notte nell’area archeologica del fondo Cal magari cenando sul prato.

Tutti i giorni, inoltre, grazie alla FVGcard Aquileia (durata 24h, costo €15 per un adulto + 1 bambino fino a 12 anni) si possono visitare e scoprire - a un prezzo conveniente e usufruendo di una serie di sconti abbinati nei ristoranti, alberghi e negozi - i tesori della città con un unico biglietto.

Novità recentissime nel percorso di visita di Aquileia il riallestimento del Museo archeologico nazionale - che durante l’estate ha in programma aperture straordinarie e concerti - e la riapertura della cripta degli scavi all’interno della Basilica.

Numerose saranno poi le occasioni di vivere la città e il suo centro storico con cinema all’aperto, mercatini e teatro.