Un fine settimana ai 'Rivoli Bianchi'

Un fine settimana alla scoperta dei 'Rivoli Bianchi' con Venturini, Astori e Muscio e il Geoparco transfrontaliero delle Alpi Carniche.

Si parte venerdì 3 giugno alle 21, al Cinema David di Tolmezzo (piazza Centa) con la presentazione del volume Conoide dei Rivoli Bianchi di Tolmezzo e paleo-lago di Illegio - un'evoluzione guidata da tettonica, glacialismo e sismicità; presenti gli autori, Antonella Astori e Corrado Venturini, e Giuseppe Muscio, ex Direttore di questo museo.

A fine evento sarà possibile acquistare il volume (costo 15 euro). Ingresso libero fino a esaurimento posti, con mascherina Ffp2.

Sabato 4 giugno alle 9.30 Geoescursione guidata dagli stessi autori, Venturini e Astori, ai Rivoli Bianchi, per conoscere questo sito per voce di due tra i massimi esperti e tra i più brillanti divulgatori. Ritrovo al parcheggio presso la palestra di roccia, lungo la strada per Illegio.

L'escursione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria, chiamando lo 0433-487726 o il 335-7697838 o via mail a info@geoparcoalpicarniche.org lasciando nome, numero di partecipanti e un cellulare di contatto.

In caso di maltempo, la geoescursione sarà sostituita, per chi lo vorrà, da una geochiacchierata con gli autori nella sede Cai di Tolmezzo (via Val di Gorto 19), alle 10. Con mascherina Ffp2.

Infine, Corrado Venturini organizza, per domenica 5 giugno, il suo annuale Geoday, con destinazione Cimano e Lago di Cornino.

Qui info e iscrizioni