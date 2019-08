«Voi sostenitori della guerra che state nei parlamenti, nelle assemblee, nelle strade di città e nei caffè, provate a venire con noi per vedere cosa significhi la guerra con i suoi orrori». Così il “cantore delle Giulie” Julius Kugy scriveva nel suo diario “La mia guerra nelle Giulie” per raccontare il suo difficile rapporto con un avvenimento che aveva diviso la sua terra. Poche ma efficaci righe che inizialmente avrebbero dovuto essere inserite all’interno del libro autobiografico “Dalla vita di un alpinista” ma che, all’ultimo momento, l’Alpine Referent volontario preferì omettere per evitare di incorrere in situazioni poco piacevoli a causa di un regime, quello fascista, che non avrebbe visto di buon occhio i riferimenti al tradimento perpetrato dal Regno d’Italia nei confronti dell’alleato Asburgico.



UN VIAGGIO NEL TEMPO

Chi passeggia lungo i boschi della Valcanale si avvicina molto a ciò che scriveva Kugy diventando, spesso in maniera inconsapevole, protagonista di un vero e proprio viaggio attraverso la storia. Un viaggio caratterizzato non solo da costruzioni ancora oggi visibili, ma anche da storie e aneddoti a volte sconosciuti al grande pubblico. Per questo motivo domenica 1 settembre, l’associazione “Amici di Valbruna” guidata dallo storico Davide Tonazzi - che da anni opera sul territorio in favore della "riscoperta" di un passato neppure tanto lontano - ha ideato Un passaporto per la Storia: una speciale camminata con ritrovo alle ore 9 presso il bar “Saisera Hütte” in Val Saisera, che permetterà a tutti di viaggiare idealmente nel tempo alla “ricerca” dei protagonisti della storia.



UN PASSAPORTO PER LA STORIA

Quella di domenica, infatti, non sarà una visita guidata classica, ma passo dopo passo si trasformerà in un viaggio attraverso gli ultimi settantacinque anni della variegata storia della Valcanale. Una presa di coscienza con aneddoti raccontati dalla viva voce di figuranti che vestiranno i panni di molti dei diretti protagonisti che nell’ultimo secolo hanno segnato le vicende della zona. A ogni partecipante sarà anche consegnato un “passaporto per la Storia”: uno speciale lasciapassare che consentirà di superare i “confini” delle varie epoche e che diventerà un personale souvenir che ognuno potrà portare a casa.