Un reporter in valigia, alla scoperta del Lago di Sauris

La vallata di Sauris, in Friuli, è un’isola linguistica germanica in cui gli abitanti più anziani parlano ancora un dialetto tedesco che risale alla metà del ‘200, epoca in cui si insediarono qui le prime comunità di migranti provenienti dal Tirolo e dalla Carinzia. Parte da qui il nuovo episodio della web-serie ‘Un reporter in valigia’ che nell’ultima stagione attraversa il Friuli Venezia Giulia.



“La lingua qui parlata ha conservato nei secoli la sua forma arcaica a causa dell’isolamento che contraddistingue le comunità montane, come abbiamo visto nell’episodio sulla Val Resia – racconta l’autore dei video, Mirco Paganelli -. Questo isolamento ha però rappresentato la spinta per una produzione volta all’autosufficienza e per la nascita di uno spirito di comunità, come mi hanno raccontato gli abitanti del posto, a partire dal signor Costante, il decano della valle”.



Sauris è “un museo, fatto però non di statue, ma di persone”, prosegue Paganelli. È come se andassimo in un borgo fuori dall’Italia dove ci sono ancora persone che si esprimono con il dialetto fiorentino di Dante, spiega nel video la curatrice del Centro etnografico.Qui ogni cosa ha a che fare con la natura, dal prosciutto a cui viene fatta respirare l’aria d’alta quota alla tessitura, la cui arte è intrecciata con l’agricoltura. “In questo nuovo racconto dedicato al turismo di prossimità e ai borghi – prosegue il viaggiatore e video-reporter - ci si confronta ancora una volta con pratiche del passato in simbiosi con la natura da cui poter trarre spunto oggi”.Come guardare gli episodi? Ogni sabato pomeriggio ne viene caricato uno nuovo. Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.Cos’è ‘Un reporter in valigia’? La web-serie a metà tra il documentario e il blog di viaggio, è il frutto del racconto in prima persona del video-reporter Mirco Paganelli che, mentre viaggia, dialoga con lo spettatore unendo approfondimenti storico-culturali a impressioni sul posto e interviste agli abitanti. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Il mio progetto è un documentario che usa un linguaggio facilmente fruibile dal pubblico dei social-network, ma che non perde di vista la qualità e l’accuratezza dei contenuti”, spiega Paganelli.

‘Un reporter in valigia’

