Un reporter in valigia sulle Dolomiti friulane

“Su queste vette patrimonio Unesco ho percorso uno dei sentieri più difficili della mia vita”. Introduce così il nuovo appuntamento della web-serie di viaggi ‘Un reporter in valigia’ l’autore e viaggiatore Mirco Paganelli. Sabato 12 giugno sono stati eccezionalmente pubblicati due nuovi episodi della stagione dedicata al Friuli Venezia Giulia nei quali il reporter fa la cronaca degli impervi sentieri escursionistici percorsi.

“Una grande fatica ripagata però da viste mozzafiato”, racconta Paganelli. Le Dolomiti friulane, rispetto a quelle venete, trentine e altoatesine, hanno la peculiarità di non essere attraversate da strade né da impianti di risalita, e dunque l’unico modo per esplorarle è a piedi. “Ciò – precisa il reporter - le rende particolarmente selvagge e incontaminate, ma anche ostili”. Il percorso comincia dal Rifugio Giaf a Forni di Sopra (UD) per approdare nella Val Monfalcon di Forni risalendo una forcella ripidissima dal terreno sconnesso prima di ridiscendere per un’altra forcella ancora più impervia. Il dislivello totale supera i 1.000 metri in pochi chilometri e dunque la fatica è tanta. “Era la prima volta che facevo trekking su delle forcelle dolomitiche: un’esperienza solo per esperti. Un’avventura che mi ha regalato panorami che si possono gustare solo con l’uso delle proprie gambe”, sottolinea Paganelli. È possibile vedere il doppio episodio dedicato alle Dolomiti friulane ai seguenti link: YouTube, Facebook e Instagram. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 19 giugno con la comunità montana di Sauris.



Come guardare gli episodi? Ogni sabato pomeriggio ne viene caricato uno nuovo. Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.Cos’è ‘Un reporter in valigia’? La web-serie a metà tra il documentario e il blog di viaggio, è il frutto del racconto in prima persona del video-reporter Mirco Paganelli che, mentre viaggia, dialoga con lo spettatore unendo approfondimenti storico-culturali a impressioni sul posto e interviste agli abitanti. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Il mio progetto è un documentario che usa un linguaggio facilmente fruibile dal pubblico dei social-network, ma che non perde di vista la qualità e l’accuratezza dei contenuti”, spiega Paganelli.‘Un reporter in valigia’ è su