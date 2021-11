Un tuffo nella neve

Le piscine all’aperto della catena Falkensteiner Hotels & Residences regalano emozioni in qualsiasi stagione dell’anno ma è l’inverno il momento in cui sprigionano tutta la loro attrazione. La vista sul paesaggio innevato contrapposta all’acqua a 30 gradi, rendono le piscine un’esperienza unica, che da sola vale il soggiorno.

La posizione delle piscine nelle strutture alberghiere del brand è stata studiata strategicamente per regalare agli ospiti punti di vista privilegiati; al Falkensteiner Hotel Kronplatz, per esempio, la piscina si trova sul rooftop dell’hotel, spazio perfetto per ammirare Plan de Corones, la montagna simbolo della Val Pusteria, ed è accessibile dalle prima luci della mattina e fino all’imbrunire.

In Austria, nella regione della Carinzia, a pochi passi dal confine italiano, nel Falkensteiner Hotel & SPA Carinzia c’è l’imbarazzo della scelta quando si tratta di piscine e trattamenti per il corpo. L’hotel vanta ben 2400mq dedicati al benessere fisico, tanto è infatti lo spazio occupato da Acquapura SPA dove l’elemento distintivo dell’acqua assume un ruolo di prim’ordine: è un elisir di vita che stimola la circolazione, attiva il metabolismo e favorisce il benessere. Grandi superfici d’acqua, saune, bagno turco, sale relax e un ricco catalogo di proposte per il benessere, creano l’atmosfera perfetta per riscoprirsi. Due vasche esterne risaldate e con idromassaggio completano la ricca offerta che si sviluppa all’interno della struttura.



Facendo riferimento ai più piccoli, non possiamo non citare il nuovissimo, che a breve riaprirà agli ospiti dopo un restyling completo il cui risultato sarà quello di rendere la struttura un luogo iconico e unico nel panorama dell’hotellerie e perfetto per il target family and lifestyle. Qui, infatti, anche i bambini avranno la loro personale piscina esterna riscaldata!