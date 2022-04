Una app per andare alla scoperta dei boschi del Fvg

La webapp Camminaboschi.fvg.it è disponibile da oggi in una nuova edizione rinnovata e arricchita con nuovi percorsi da scoprire nella meravigliosa natura della nostra Regione.

I 27 percorsi originali sono stati in parte aggiornati e implementati con otto nuovi itinerari tratti dal volume Camminaboschi.fvg.



Tutti i percorsi sono disponibili in diverse modalità di rappresentazione della mappa (mappa stradale, vista aerea, OpenStreetMap, OpenTopoMap).



La webapp, accessibile da tutti i tipi di device, fornisce la descrizione di ciascun itinerario e dei punti di interesse attraverso schede con foto, servizi multimediali e l’altimetria del luogo. È possibile controllare la propria posizione e, grazie al servizio di indicazione della strada, impostare l’itinerario per il punto di partenza e arrivo.

Dalla webapp è inoltre possibile scaricare il testo in PDF della descrizione più approfondita dell’itinerario e la traccia del percorso in formato GPX e KML.