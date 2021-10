Una mattina in cammino a Stolvizza di Resia

L'Associazione "Vivistolvizza" di Stolvizza di Resia non si è fatta sfuggire l'occasione per far trascorrere una giornata all'aria aperta nei sentieri intorno al paese ai tanti escursionisti che ogni fine settimana raggiungono la Val Resia. Cosi' domenica 10 ottobre l'associazione ha aderito alla "Giornata del camminare" organizzando una escursione sul sentiero più conosciuto di stolvizza il "ta lipa pot". una iniziativa ludico-motoria che si svolgerà sotto l'egida della Fiasp (federazione italiana amatori sport per tutti) comitato territoriale di udine.



La "Giornata del Camminare", nella quale è inserita l'escursione sul "Ta lipa pot", è una manifestazione nazionale promossa da FederTrek che promuove la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, del mondo dell’associazionismo e delle amministrazioni locali. L'Associazione "ViviStolvizza", sensibile come sempre alle iniziative che promuovono i territori e la natura, si è attivata mettendo in piedi un programma davvero invitante.

Ore 08,45 - Ritrovo a Stolvizza in Piazza dell'Arrotino;

Ore 09,00 - Partenza degli escursionisti per il percorso "Ta lipa pot" accompagnati da persone locali;

Ore 12,45 - Conclusione camminata.



La manifestazione sarà impreziosita da una significativa iniziativa; gli accompagnatori saranno, per la maggioranza, ragazze del luogo, le quali intendono, in questo modo, celebrare nel miglior modo "Ottobre in rosa" il mese della prevenzione del tumore al seno.



Al termine del percorso sarà possibile visitare il Museo dell'Arrotino (www.arrotinivalresia.it) che, per questa giornata, avrà l'ingresso gratuito e il Museo della Gente della Val Resia (www.rezija.it). Sarà possibile anche gustare piatti tipici presso i due locali: "All'Arrivo" e "Ta stara butea".