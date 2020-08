Una mini casa nel bosco per una vacanza magica

In Val Saisera è nata Friland, una casetta su ruote progettata da una startup di Gemona che permette di vivere una vacanza magica, immersi nella natura. L'ambassador di PromoturismoFvg Micol Brusaferro ci racconta l'esperienza. Può una mini casa di 12 metri quadrati racchiudere in così poco spazio tutto quello che serve per una vacanza? La risposta è sì. Ed è stata una bella sorpresa scoprire (e provare) Friland, il primo servizio di mini-alloggi su ruote immersi nella natura del Friuli Venezia Giulia.

La casetta ora si trova in Val Saisera. Ed è qui che ci accolgono i ragazzi dell’omonima giovane startup friulana che ha ideato il progetto, studiato per chi vuole staccare qualche giorno, in modo non convenzionale. L’alloggio è autonomo, autosufficiente, si integra perfettamente nel territorio, ed è costruito con materiali naturali... Leggi il resto del racconto di viaggio

