Nell’ambito del programma di “Una montagna di cultura” con la Società Alpina Friulana, debuttano “Le conferenze del Csif”, il Circolo Speleologico ed Idrologico Friulano, organizzate in concomitanza con Saf nell'ambito di Udinestate 2021.



Si comincia venerdì 10 settembre con “Le grotte e l’uomo: la Preistoria nella Prealpi Giulie”. I relatori sono Paola Visentini, direttrice del Museo friulano di Storia naturale e Giuseppe Muscio, geologo, già direttore dello stesso museo. La conferenza si terrà negli spazi dello stesso Museo, in via Sabbadini, alle 21. Per partecipare è obbligatorio registrarsi sul sito della Saf e avere il Certificato Verde sanitario (Green Pass).



La seconda conferenza si terrà venerdì 17 settembre nella stessa sede e alla stessa ora, a tema “Grotte e acque in Friuli”, con relatori Franco Cucchi e Furio Finocchiaro del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste e componenti del Csif.



Infine, venerdì 24 settembre, alle 21, l’ultima conferenza sarà ospitata nella Sala Eventi della Caserma Osoppo, sede della Società Alpina Friulana, in via Brigata Re 29, zona via Cividale: “Egidio Feruglio geologo: appunti per una biografia”, questo il titolo. Il relatore sarà Umberto Sello (Csif e Saf) che sta catalogando l'archivio del celebre studioso della Patagonia.



La rassegna riceve il sostegno della Regione, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli.