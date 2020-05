Unesco Talks, riflettori puntati sul turismo del futuro

In seguito ai forti cambiamenti innescati dall'emergenza Covid-19 nel settore del turismo, ad affiancare gli operatori del comparto arriva una nuova iniziativa di Mirabilia Network, la rete di 18 Camere di Commercio italiane (tra cui la Cciaa di Pn-Ud) unite per una promozione comune delle economie che ospitano siti Unesco cosiddetti "meno noti". Si avvia così un ciclo di incontri online, ideati per analizzare l'evoluzione dei modi di viaggiare e di fruire i contenuti offerti dalle destinazioni.

“Unesco Talks – Culture & Travel” prende il via giovedì 14 maggio, dalle 10 alle 13, con esperti in grado di informare, ispirare, fornire visioni, grazie ai contenuti organizzati in collaborazione con “Destination Makers”. La Diretta streaming sarà proposta sulla pagina Facebook (fb.com/MirabiliaNetwork/) e sul canale Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCWlSe9VSntxsx4D3gFTQ1Lg) di Mirabilia Network.



Dopo i saluti iniziali di(presidente della rete Mirabilia Network) e di(Direttore di Asset – Azienda speciale della Cciaa della Basilicata) toccherà ad, Ceo di Destination Makers, portare una visione ad ampio raggio con “Destinazioni, dal Dove al Perché. Per rinascere e competere incontrando interessi ed esigenze in continua evoluzione”. Il primo gruppo di discussione, “Destinazioni, attrattori culturali, eventi. Quali scenari ci attendono nel post pandemia?” vedrà la partecipazione di, Direttore Generale della Commissione regionale Europa dell'Unwto, e di, group brand manager di Tourism & Hospitality Division Ieg, oltre che di Signati. Modera il giornalista freelance. A seguire, si affronta il tema dei dati, in un talk in cui si confronteranno, fondatore e Ceo di “The Data Appeal Company” e, Senior Director South Europe & Tourism, Sojern. Spazio anche al, in un panel che vede ospiti, esperta in management della sostenibilità per il turismo, e, consulente e formatore in tema di turismo sostenibile. Modera, ricercatrice nel turismo sostenibile. Di "Nuove opportunità nei Borghi" discutono poi, vice presidente Associazione Borghi Autentici d'Italia, e, imprenditore di una startup che offre soluzioni su smart working e proposte turistiche in destinazioni minori. Infine largo ai giovani con nuove proposte culturali e creative di, presidente di Culturit, e Fattore Wow, startup che offre una mappatura interattiva dei centri culturali indipendenti italiani. Modera, Hospitality & Travel Management.