Vacanze di Pasqua, polemica sull'ok ai viaggi all'estero

Pasqua in lockdown in Italia, ma via libera ai viaggi all’estero. Il chiarimento arriva direttamente dal Viminale che, in una nota, ha precisato che è consentito – anche in zona rossa e arancione – raggiungere un aeroporto per prendere un volo internazionale, anche per motivi turistici.

La comunicazione del Ministero dell’Interno ha fatto insorgere il mondo del turismo italiano, a cominciare da Federalberghi: "Tutto il sistema dell'ospitalità italiana è fermo da mesi, a causa del divieto di spostarsi da una regione all'altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e, invece, impedire quelli in Italia…".

Nel merito, il sito del Ministero degli Esteri precisa che “considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie. Si fa altresì presente che considerato l’alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia. Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-Ue”.

Una precisazione che, evidentemente, non ferma la voglia di viaggiare. Ricordiamo, in ogni caso, che è sempre fondamentale verificare anche le regole del Paese di destinazione, dove potrebbero essere previste quarantene.