Vacanze in Croazia, Grecia, Malta e Spagna? Ecco cosa fare al rientro

Siete in vacanza in Croazia, Grecia, Malta o Spagna e nei prossimi giorni è in programma il rientro in Italia? Ecco cosa fare.

Da oggi 13 agosto 2020 chi rientra in Italia da questi Paesi, dove la curva dei contagi sta pericolosamente risalendo e sono stati origine di numerosi focalai da importazione, è obbligato a effettuare il tampone per il Covid19.

Lo stabilisce l'ordinanza del Ministero della Salute Roberto Speranza, che ha aggiunto la Colombia sulla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito.

Chi fa ingresso in Italia e nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, dovrà esibire ai vettori di imbarco o al personale addetto ai controlli la certificazione di un test molecolare o antigene negativo eseguito nelle ultime 72 ore, o entro 48 ore dal rientro in Italia dovrà ottemperare all'obbligo di tampone presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Le persone, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.