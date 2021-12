Vacanze sulla neve divertenti e sicure

Le vacanze invernali nella zona turistica di Villach offrono una gran varietà di esperienze: gli amanti dello sci, nelle sue varie declinazioni, possono scegliere tra le numerose proposte dei comprensori dell’Alpe Gerlitzen e del Dreiländereck, perdersi con le ciaspole o lo scialpinismo nella suggestiva atmosfera dei sentieri innevati del Parco Naturale del Monte Dobratsch, o mettersi alla prova nello sci di fondo alla Villacher Alpen Arena. Oltre alla dinamicità dello sport, questa zona turistica offre magiche escursioni notturne e gustosi ristori tra malghe e rifugi in quota. Villach si trova nella regione della Carinzia, a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio, e qui l’inverno si colora di emozioni magiche.

Grazie alle abbondanti nevicate delle ultime settimane, le condizioni di innevamento sulla Gerlitzen Alpe sono ottime e dal 18 dicembre vengono riaperti anche gli impianti del polo sciistico Dreiländereck vicino ad Arnoldstein. Riapertura da sabato 18 dicembre anche delle Kärnten Therme, il più moderno complesso termale carinziano dove tra saune e piscine, scivoli e giochi d’acqua le famiglie possono trascorrere una giornata all’insegna del benessere e del divertimento.

Nei locali, alberghi e ristoranti (tutti riaperti) è possibile entrare liberamente con la certificazione chiamata in Austria delle 2G (ovvero vaccinati e guariti) e il rientro in Italia alla luce degli ultimi provvedimenti del governo italiano non è affatto un problema, vista la possibilità di fare un test rapido, gratuito e senza prenotazione.

Arrivando nella città di Villach imperdibili sono la pista di pattinaggio, apprezzata da grandi e piccini, e il magico bosco “Winter Wunder Wald” dove, fino a fine febbraio 2022, i visitatori possono ammirare le suggestive installazioni luminose del progetto ideato da Thomas Brezina, uno degli autori di libri per bambini e ragazzi di maggior successo nell’area di lingua tedesca. Numerose sono le occasioni di shopping sia nel centro storico sia nello shopping center Atrio.

Novità di quest’anno a Villach è la ruota panoramica installata presso Nikolaiplatz. Con un’altezza di 50 metri, è dotata di 36 cabine chiuse e riscaldate per consentire ai visitatori di poter ammirare il suggestivo panorama sulla città anche nei giorni più freddi. La ruota panoramica è accessibile al pubblico da venerdì a sabato, dalle 10 alle 23, e da domenica a giovedì dalle 11 alle 22 (prezzo 8 euro per adulti e 5 euro per bambini da 2 anni).

Ecco dove fare i tamponi gratuiti e senza prenotazione