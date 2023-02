Val d’Arzino, valorizzare la foresta Ceconi

Sopralluogo tecnico nei giorni scorsi in Val d’Arzino da parte dell’assessore regionale alla montagna, Stefano Zannier. L’esponente della Giunta, in particolare, ha visitato la zona che fa capo alla foresta Ceconi, un’ampia porzione alberata di proprietà della Regione.

L’intento è di sviluppare le opportunità silvo-pastorali e turistiche offerte dal vastissimo compendio, passato al patrimonio pubblico dopo esser appartenuto al celebre conte Giacomo Ceconi di Pielungo. All’interno dell’area, che si estende per centinaia di ettari in direzione della Val Cosa, si snodano pure dei percorsi storici ricchi di testimonianze della Grande Guerra (qui, nel 1917, si sono combattuti gli scontri tra truppe italiane e austroungariche noti come le battaglie di Forno e di Pradis).

Se ben inserite in un circuito di promozione internazionale e di valorizzazione, queste risorse locali potrebbero rappresentare un volano per l’economia dell'intero comprensorio dell’Arzino – Cosa.

L’occasione si è rivelata quanto mai opportuna per provare la cucina del nuovo ristorante che, da qualche settimana, è stato allestito all’interno del castello Ceconi di Pielungo. “E’ sempre una bella notizia quando un imprenditore decide coraggiosamente d'investire nelle nostre vallate, da troppo tempo alle prese con il fenomeno delle serrande abbassate e dell’abbandono delle attività tradizionali”, ha commentato Zannier.