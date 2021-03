Val Resia, rimesso a nuovo il Sentiero del Gusto

La primavera è la stagione, zona rossa ed emergenza Covid permettendo, delle passeggiate all'aperto. In Val Resia è stato rimesso a nuovo il Sentiero del Gusto, un tracciato turistico che parte dalla cappella di Lipovaz in capoluogo Prato, dopo alcuni lavori di manutenzione lungo il tracciato.



Le passerelle danneggiate sono state sostituite - come annunciato sul profilo Facebook dell'Ecomuseo Val Resia -, il sentiero è stato ripulito dalle piante che erano cadute e ostruivano il sentiero. E' anche stato realizzato un nuovo parapetto in legno per rendere più sicura la passeggiata.



Tutti i lavori sono stati effettuati dalla ditta Chinese Davide di Resia per l’Ecomuseo, consentendo al Sentiero del Gusto di accogliere gli escursionisti e amanti della montagna.