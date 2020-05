Val Resia, sui sentieri lavori di sfalcio e manutenzione

L'Ecomuseo della Val Resia ha avviato i lavori di sfalcio e manutenzione ordinaria lungo la sentieristica di fondo valle. I lavori, affidati a due ditte locali, consistono principalmente nel decespugliamento della vegetazione erbacea e arbustiva, nella sistemazione del piano di calpestio, nella sostituzione di passerelle e sistemazione di gradini in legno o pietrame. Tali interventi mirano alla cura del territorio, al mantenimento di sentieri che, in passato, hanno costituito un'importante trama di vie utilizzate dalla popolazione per raggiungere località in alta montagna o altre frazioni e a rendere fruibili e sicuri i tracciati che vengono percorsi sia dai residenti che dai tanti turisti che raggiungono Resia per escursioni o anche soltanto per brevi passeggiate fuori porta.