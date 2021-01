Val Resia, un panorama mozzafiato

L'ambassador di Promoturismo Fvg Virna Di Lenardo ci porta nuovamente alla scoperta della Val Resia, tra l'architettura tipica e i suoi panorami mozzafiato.

In molti, probabilmente, si porranno la domanda “Ma Resia dov’è?”. Un paese di nome Resia in realtà non esiste! La vallata prende il nome dal torrente che la attraversa e si compone di diverse frazioni sparse sul territorio.

Una delle più caratteristiche è sicuramente quella di Stolvizza che sorge ai piedi del monte Canin, la montagna principe e punto di riferimento per ogni resiano.

Stolvizza è stata l’unica frazione che, in seguito al forte sisma del 1976, ha conservato gran parte delle sue unità abitative. Arroccata sulla roccia, in una posizione apparentemente “scomoda”, si è salvata: la roccia ha attutito le scosse e protetto le sue case e i suoi abitanti. Oggi, con il suo Borgo Kïkej, rimane uno dei pochi esempi di architettura tipica in tutta la Val Resia... Scopri il resto del racconto

