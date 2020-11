Valle Cavanata, chiuso il Centro visite e visite sospese in Riserva

In considerazione dell'evolversi della situazione sanitaria e in relazione alle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 avvisiamo che da sabato 7 novembre il Centro visite rimarrà chiuso fino a nuova comunicazione.



Verrà interrotta anche l'organizzazione delle consuete visite guidate in Riserva.



L'accesso alla Riserva è comunque consentito in autonomia nel rispetto delle norme anti-Covid (rispetto della distanza di sicurezza, divieto di assembramenti).