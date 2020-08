Che il Castello medioevale fosse il fulcro della vita sociale, è noto. Ma la fortezza del Lupo domina ancora oggi imponente su Valvasone, uno dei Borghi più belli d’Italia. Il particolare teatrino in legno, privato, è il più piccolo dello Stivale ed è uno degli elementi da non perdere della visita, nella quale ci accompagna l'ambassador di PromoturismoFvg Anna Maria Ometto.

Il teatrino si trova all’interno del Castello, costruito su una struttura difensiva tardo romanica, edificio che ha ospitato papi e imperatori. Acquisito dall’Amministrazione comunale con l’impegno di ripristinare le sue bellezze e conservarle, dopo 25 anni di restauro, oggi è consentito l’accesso alla parte inferiore del castello, nelle sale dedicate alle cerimonie e nel teatrino bomboniera.

“I Conti di Valvasone lo usavano in origine per rappresentazioni private, cerimonie nobili, con aperture durante l’anno al popolo” dice la guida che ci accompagna all’interno. La tradizione nei centri di provincia del Friuli era di un teatro come centro di vita sociale. Forse non venivano rappresentate opere liriche, a favore di farse, melodrammi e rappresentazioni drammatiche minori... Leggi il resto del racconto di viaggio

Ogni giovedì alle 19.30 su Telefriuli una nuova avventura alla scoperta del nostro territorio.

Scopri tante altre experience da vivere con Friuli Venezia Giulia Turismo