Venti visite guidate alla scoperta di Palmanova

Fino a inizio novembre, venti appuntamenti per visitare, a piedi, a cavallo o in bicicletta, la città Fortezza di Palmanova. Sono già partite le prime visite guidate e gratuite sui Bastioni di Palmanova per scoprire la città stellata del passato attraverso video in Extended Reality a 360° e stereoscopici che ricreano fedelmente la vita militare e civile, lungo le mura della città ai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia. Le guide accompagneranno i visitatori alla scoperta della città stellata patrimonio mondiale dell'umanità Unesco.

Le visite sono gratuite, in quanto rientrano nel progetto "Viaggiare nel tempo, tra sport e storia - Il Parco Storico Virtuale dei Bastioni di Palmanova", finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sul Bando Ripartenza Cultura e Sport. Unico costo, facoltativo ma consigliato, quello del biglietto d’ingresso (3 euro e gratuito fino a 14 anni) alle gallerie di contromina del rivellino e a Bastione Donato, il meglio conservato della Fortezza.

I percorsi a cavallo saranno due, sabato 10 settembre alle 10.30 e domenica 25 settembre ore 10. Per la prenotazione delle passeggiate a cavallo, si può scrivere via mail info@circoloippicopalmanova.com oppure telefonare al numero 340 870 9999. Obbligatorio il tesseramento alla Federazione Italiana Sport Equestri ed è richiesta conoscenza dell'equitazione di base (gestione delle tre andature).

I tour a piedi sono previsti per domenica 11 settembre alle ore 16, domenica 18 settembre alle 10, domenica 25 settembre sempre alle ore 10, sabato 1 ottobre, e domenica 2 ottobre, entrambi i giorni alle 10, domenica 9 ottobre ore 15, domenica 16 ottobre sempre alle 15, sabato 22 ottobre ore 10, martedì 1 novembre ore 15 e domenica 6 novembre ore 15.

I percorsi guidati in bicicletta si terranno sabato 10 settembre ore 16, domenica 11 settembre ore 10, sabato 17 settembre ore 16 e domenica 18 settembre ore 16, domenica 9 ottobre ore 10, venerdì 14 ottobre ore 15, domenica 16 ottobre ore 10 e domenica 23 ottobre ore 10.

Per prenotare le visite guidate a piedi e in bicicletta, basta scrivere a comunicazione@comune.palmanova.ud.it, indicando nome e cognome di ogni partecipante e data della visita guidata prescelta. Le visite dureranno circa 2 ore. Il percorso è facile e pianeggiante, con solo brevissime salite. I partecipanti dei tour in bicicletta dovranno presentarsi con il proprio mezzo.

“Queste visite guidate sono un modo innovativo per scoprire la Fortezza. Per chi arriva da fuori con la sua bicicletta può fruire dell’AlpeAdria e poi includere la visita guidata e una sosta a Palmanova prima di proseguire per altre mete lungonla ciclovia. Con la biciletta poi si può percorrere l’intero perimetro della stella, lungo il fossato, ammirando non solo il patrimonio storico unico ma anche la natura che circonda la città. La cicloguida turistica saprà raccontare gli anedotti e le vicende che hanno segnato Palmanova. Con i video sferici sarà poi possibile fare un viaggio nel passato, osservando soldati e civili del 1600, intenti in operazioni militari o nella vita quotidiana a tempi della Repubblica di Venezia”, commenta Silvia Savi, assessore comunale a turismo e cultura.

Il tour a piedi e in biciletta partirà dall'Infopoint Turistico di Borgo Udine 4, proseguirà con la visita di Piazza Grande e poi verso uno dei tre Borghi cittadini, anello dei Bastioni e visita alle Gallerie sotterranee del Rivellino e a Baluardo Donato. Sono previste fermate lungo il percorso per la visione dei video stereoscopici e poi il ritorno in Piazza Grande.