Verso gli Stati generali del turismo

"Coglieremo appieno le opportunità di realizzare dei progetti cofinanziati con il ministero del Turismo sulle due linee di investimento illustrate oggi dal ministro Garavaglia: i treni storici e le aree di sosta dei camper. Sono tematiche di interesse per il nostro territorio per valorizzare il turismo lento e all'aria aperta, con l'obiettivo di garantire un flusso di visitatori a sostegno dell'economia locale".

E' il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che ha partecipato oggi in via telematica alla seduta della commissione Turismo della Conferenza delle Regioni con il ministro Massimo Garavaglia. Fra i temi trattati anche l'avvio, il prossimo ottobre, degli Stati generali per rivedere il piano strategico nazionale sul turismo dei prossimi tre anni e lo sblocco, entro aprile, del disegno di legge sul riordino delle professioni delle guide turistiche il cui testo base ha ricevuto l'ok dalla X commissione del Senato.

"In un momento di cambio epocale come quello che stiamo vivendo è quanto mai necessario rivedere il piano strategico del turismo che dovrà fare i conti, dopo la pandemia, anche con il conflitto in Ucraina che condizionerà in negativo le presenze dei russi sul nostro Paese" ha commentato Bini condividendo le osservazioni di Garavaglia che ha messo l'accento sul cambiamento strutturale del settore.

I mercati sono in trasformazione così come le modalità di fruizione del turismo da parte dei singoli. In quest'ottica, come è emerso dalla seduta, dal prossimo ottobre partiranno gli Stati generali del settore, un percorso per rimettere mano alle strategie del piano nazionale di comparto.

Quanto alla riforma delle professioni turistiche, Bini ha espresso soddisfazione per lo sblocco, a breve, del disegno di legge annunciato nel corso della seduta. "Apprendiamo con favore che, dopo anni di immobilità, la situazione riguardante le guide turistiche si stia sbloccando - ha indicato Bini -. L'auspicio è che il ddl sull'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, la cui X Commissione del Senato ne ha approvato il testo base, fornisca la possibilità di far ripartire le abilitazioni per queste figure professionali in un settore che è già gravemente danneggiato e che attende da tempo l'ingresso di nuovi giovani lavoratori che vogliano intraprendere la professione di guida turistica".