Verso GO!2025, fondi anche per le strutture

Uno dei nodi da sciogliere per ricevere i milioni di turisti che arriveranno a Gorizia, ma anche nel resto della regione, per “Go!2025” è quello relativo alla capacità della rete alberghiera, in tutte le sue declinazioni, a dare risposte adeguate, sia in termini di quantità che di qualità. Ed ecco che un primo, importante passo avanti, è arrivato dalla regione con un bando specifico che prevede risorse per la ristrutturazione della rete ricettiva.

Ne ha parlato l’assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini con il sindaco Rodolfo Ziberna, nel corso di un incontro svoltosi recentemente in municipio durante il quale sono stati affrontati anche diversi altri temi.

“Sono assolutamente convinto che “Go!2025” rappresenterà per Gorizia e l’intera regione una straordinaria occasione per far conoscere un territorio che, sotto l’aspetto turistico ha tantissimo da offrire e dobbiamo essere pronti a cogliere pienamente questa opportunità - ha rimarcato l’assessore Bini - e il bando per l’ammodernamento della rete ricettiva che abbiamo attivato come giunta regionale già da gennaio va in questa direzione”.

Si tratta di contributi in conto capitale, per i quali potranno fare domanda fino al 31 maggio, le imprese turistiche per interventi di costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture ricettive, acquisto di attrezzature e arredi, realizzazione di parcheggi. I fondi saranno concessi a strutture alberghiere; condhotel; bed and breakfast; unità abitative ammobiliate ad uso turistico; affittacamere; all’aria aperta; a carattere sociale; rifugi alpini, escursionistici e bivacchi.

Si potrà chiedere contributi per acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica e acquisto di immobili destinati o da destinare all’esercizio di struttura ricettiva turistica per un importo massimo del 20% del costo, purché facenti parte di un intervento comprendente lavori di ammodernamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione. Ma anche per lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti; lavori di costruzione, ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di edifici da destinare all’esercizio di struttura ricettiva turistica. Si potrà arrivare ad un massimo di 400 mila euro di contributo.

“La Capitale europea della cultura sta già creando a Gorizia un forte interesse anche in termini di investimenti sulla rete alberghiera- ha spiegato all’assessore Bini il sindaco Ziberna- e sono certo che saranno diverse le attività che accederanno a questi contributi, con un importante impatto economico sulla città. C’è un aggiornamento continuo su interventi programmati o già in fase di avvio che riguardano alberghi cittadini che saranno riaperti, come “Nanut” o ristrutturati, come l’Entourage, l’Internazionale e altri ma non solo. Nei giorni scorsi ho incontrato investitori austriaci che vorrebbero investire su un edificio di oltre 5mila metri, in pieno centro città, per realizzare una struttura albeghiera di alto livello e si sono dichiarati entusiasti dei progetti di riqualificazione della città, a partire dal cosiddetto “Central park” che faranno crescere anche la Gorizia turistica. C’è inoltre c’è stato recentemente anche l’acquisto di un immobile, in corso Verdi, con l’intenzione di realizzare nuovi appartamenti attrezzati. Quindi- ha insistito il primo cittadino- i frutti legati alla nomina a Capitale europea della cultura già si cominciano a vedere ed è quindi quanto mai indispensabile preparare adeguatamente il territorio affinchè i turisti che arriveranno per “Go!2025” tornino anche negli anni successivi”.

E su questo punto, Bini e Ziberna si sono trovati pienamente d’accordo, al punto che attraverso Promoturismo, la Regione ha già avviato la realizzazione di un masterplan.