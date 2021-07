Verso il Silent Play del Fontanone Barman

Domenica 1 agosto 2021, alle ore 15.00, a Lischiazze (presso il centro polifunzionale “La Tana” si svolgerà l’evento di restituzione degli esiti dei vari workshop di progettazione partecipata organizzati nell’ambito del progetto SMART – Small Museum Alliance Representing Territories finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e dal programma Interreg Italia-Austria 2014-2020, di cui il Comune di Resia è partner.



Si tratterrà di una conversazione itinerante lungo il sentiero che conduce al Fontanone Barman, uno dei simboli di Resia. Un evento multimediale e interattivo per restituire alla cittadinanza i risultati del percorso partecipativo condotto negli scorsi mesi dagli esperti de La Piccionaia all’interno del progetto SMART, per la creazione di un nuovo Silent Play dedicato alla valle, al suo patrimonio culturale e naturale e al tema dell’acqua che percorre come un filo blu la sua storia e il suo paesaggio.



Durante la passeggiata, saranno proposte in anteprima alcune delle tracce audio che andranno a comporre la drammaturgia sonora del nuovo itinerario, insieme a interventi dal vivo dei conduttori e dei partecipanti. Un evento che vuole essere un ringraziamento a tutti i cittadini che hanno partecipato ai laboratori portando come dote preziosa i loro racconti, saperi, desideri e idee, e tutto ciò che li lega al territorio.L'evento sarà condotto da Carlo Presotto e Paola Rossi, rispettivamente registra e drammaturga del Centro di Produzione Teatrale "La Piccionaia".La partecipazione all'evento è gratuita e su prenotazione pressol'Ecomuseo Val Resia:Email ecomuseo@com-resia.regione.fvg.itTelefono 0433 53001 int. 2022